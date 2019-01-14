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Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı!

Kocaeli'deki evinde cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki kadının, yaptığı borçlar yüzünden tartışma yaşadığı babası tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:42
Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 553 Sokak üzerindeki bir binada silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’in (28) kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Kızını öldürdüğünü itiraf etti

Olayın ardından ablası Suzan Keleş'i başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sinan G., emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadelerde bulunması sonrasında polis ekipleri, diğer aile fertlerini de sorguya aldı.

Emniyette sorguları tamamlanan annesi Asiye G. ve ablası Sultan U. ile tanık olarak ifadesi alınan B.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, Suzan Keleş'in kardeşi Sinan G., baba Ali Osman G., ablasının eşi Hikmet U., eşi C.K. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemede borçlarının bir kısmını ödediği kızının yeniden borç yapması sonrası çıkan tartışmada silahla öldürdüğünü itiraf eden baba Ali Osman G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyede işlemleri tamamlanan Hikmet U., C.K. mahkemece, cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edilen Sinan G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:42
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