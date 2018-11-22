Korkulan rahatsızlığa giden yolun belirtileri!

Şizofreni ve psikoz kavramı, kısaca kişinin gerçeklikle alakasını koparan akıl hastalıklarının genel adıdır. Psikozlar en basitinden birkaç gün süren kısa psikozlar ( Bir aydan az) ve bazen bir ömür boyu devam edebilen şizofreni yelpazesinde çok fazla sayıda hastalık ihtiva eder.

Hayatımızın en büyük nimetlerinden biri şüphesiz akıldır. Aklımız sayesinde gerçekleri çarpıtmadan kavrar ve ona uygun sonuçlar çıkarırız. Şizofreninin de içinde bulunduğu psikozlar dediğimiz hastalıklarda kişilerin gerçeği değerlendirmesi bozulur. Toplumda görülme sıkĺığı %1 dir. Yani 100 kişiden biri şizofreni hastasıdır. Psikiyatrik hastalıklar içinde sıklığı olarak % 3-5 arasında değişen şizofreni yıllar boyunca insanların hem korktuğu hem de ilgi duyduğu bir hastalık olagelmiştir.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ

1-HEZAYANLAR

Gerçeğin ötesinde kendi kafasında kurduğu şeyleri gerçeklermiş gibi değerlendirme. İkna için makul delillerle bile onları değiştirememe. Paranoid kıskançlık yada büyüklük hezeyanları gibi...

2- VARSANILAR ( HALUSINASYONLAR)

Kulağına gaiblerden sesler gelmesi, gözüne kimsenin göremediği varlıkların görünmesi, burnuna kötü kokular gelmesi gibi...

3-KONUŞMA İÇERİĞİNDEKİ GARİPLİKLER

Kelime salatası yada anlamın birbirinde kopup konuşmanın içeriğinde bir bütünlük olmaması durumu vardır.

4-GARİP DAVRANIŞ

Ortalık yere çişini yapma ya da herkesin ortasında mastürbasyon yapmayı makul görme gibi ya da hiç hareket etmeden uzun süre kalma gibi...

5-MİMİKLERDE GARİPLİK

Kişinin yüzünde donuk bir duygu ifadesi varlığı, konuşmamam ya da kişinin herhangi bir olay karşısında duygu ifade edecek jest ve mimik göstermemesi.

Sayılan belirtilerin hepsinin bir şizofrende olması gerekmez. İlk ikisi var ise kişiye psikoz grubu hastalıklardan birisi var deriz. Bunlar içerinde süre ve hastalığın şiddeti şizofreni demek için gerekir. 6 aydan daha uzun bir süre psikoz belirtileri gösteren hastalara şizofreni diyebiliriz.

Şizofreninin tedavisinde yeni çıkan ilaçlar büyük ufuklar açmıştır. Bu ilaçların bazen yıllarca toplumdan kaçmış hastalara bile faydalı olduğu görülmektedir. Tedavide ilaçlar ilk sırada gelir. Bu hastalık için psikoterapilerin yeri neredeyse yok gibidir. Sosyal yardımlar ise toplumsal uyumun daha iyi olmasını sağlar. Böylece şizofreni hastalığının ortaya çıkardığı fiziksel ve sosyal yıkım çok daha uzun sürede ve daha az ortaya çıkar.