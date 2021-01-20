  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Korkulan olmadı
Yerel

Korkulan olmadı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, yoğun kar yağışının yolu kapatması nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişiye ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:16:00 -
Korkulan olmadı

Gezmek için 17 Ocak’ta günübirlik gittikleri Gümeli Bölüklü Yaylası’ndan yoğun kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle dönemeyen ve yayla evlerinde kalan 16 kişinin, ekiplerden yardım istemesi üzerine başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yayla evlerine ulaşmak için iş makineleriyle küreme yapan ve kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolda çalışmalarını güçlükle yürüten İl Özel İdare, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 16 kişiye ulaştı. Ekiplerin tahliye ettiği 16 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza ulaşıldı, sorunsuz tahliye edildiler” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye savaş açan ülkede büyük kriz! Cephe hattına gidecekler isyan başlattı
Dünya

Türkiye'ye savaş açan ülkede büyük kriz! Cephe hattına gidecekler isyan başlattı

Türkiye'ye yönelik Ege ve Doğu Akdeniz'de büyük provokasyonlara imza atan Yunanistan'da büyük bir kriz patlak verdi.
İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!
Gündem

İyice çıldırdılar! Türkiye kesip attı: Savaş sebebidir!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 yıllık aradan sonra pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin 61’inc..
Vekiller ayağa kalktı! CHP'de HDP ile ittifak krizi
Siyaset

Vekiller ayağa kalktı! CHP'de HDP ile ittifak krizi

CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları mektupta HDP ile yapılan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay