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Korkudan mağaradan çıkamıyorlar... Kandil'de üç infaz sinyali

PKK’ya yönelik son dönemde yürütülen başarılı operasyonlar sonrası örgüt içinde de karışıklıklar büyüyor. Kandil’de Rıza Altun’un vurulduğu operasyonun ardından Diyar Garip’in de öldürülmesi PKK elebaşlarında korkuyu had safhaya ulaştırdı. Çevresini ‘ajanlıkla’ suçlayan terörist Mustafa Karasu, örgütte ‘ihanet’ infazlarının sinyalini verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:18
Korkudan mağaradan çıkamıyorlar... Kandil'de üç infaz sinyali

Terör örgütü PKK’nın 7 elebaşından birisi olan Diyar Garip’in etkisiz hale getirilmesi örgütü panikletti. SİHA ve İHA’lara yakalanmamak inlerinden çıkamayan elebaşları, ardı ardına açıklamalar yayınlayarak örgüt içi infaz sinyali verdi. Garip’in üyesi olduğu sözde Kürdistan Ulusal Kongresi’nden yapılan açıklamada hem örgüt üyeleri hem de örtülü olarak Barzani yönetimi ‘ihanet’le suçlandı. Açıklamada “Türk devleti, ajanlık faaliyeti ve iç ihanet olmadan Kandil’de ve Başur bir savaşçıyı, bir siyasetçiyi takip edemez. İhanetçilerin desteği ile bu katliam gerçekleştirildi. Başur’daki bütün yetkilileri de iç ihanetin ve ajanlığın önüne geçmeye davet ediyoruz” denildi. Öldürülen Diyar Garip gibi, örgütün 7 sözde yöneticisinden birisi olan Mustafa Karasu ise diğer teröristleri tehdit etti. PKK elebaşı Karasu şunları söyledi:

‘Ajanlara ceza yolda’

“Kesinlikle planlı, işbirlikçileriyle, ajanlarıyla gerçekleştirilmiş bir katliamdır. Kesinlikle işbirlikçileri var. Ajanları var. Acı olan durum da bu. Acı olan parayla satılmış bazı kişilerin istihbarat vererek Diyar Garip gibi yoldaşlarımızın şehadetine yol açmasıdır. Tabi böyle başka olaylar da var. Behdinan’da da birçok hava saldırısının bazı ajanların eliyle yapıldığını tespit ettik, nettir. Bütün Kürt halkını da bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bulundukları yer ve çevresinde bu tür ajanlık yapanlar varsa deşifre etmeliler. Ajanlık ağır suçtur, kesinlikle cezalandırılacaktır.”

Barzani’yi suçladı

Kuzey Irak’a yönelik operasyonlara PKK’nın sebep olduğunu belirten Neçirvan Barzani’yi hedef gösteren Karasu, “Şimdi Türk Devleti’nin işgaline KDP ses çıkarmıyor, YNK ses çıkarmıyor. Böyle olunca da bazıları bundan cesaret alarak sanki Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı tutum almak, düşmanla işbirliği yapmak meşruymuş gibi onlar da ajanlık yapıyor” dedi. Terör örgütünün kadın teröristlerden oluşan grubu PAJK’tan yapılan açıklamada da benzer tehditler savuruldu. Açıklamada örgüt içindeki ‘ajanlar’ve ‘yerel işbirlikçilerden’ hesap sorulacağı iddia edildi.

3 terörist öldürüldü

Terör örgütüne yönelik kara ve hava operasyonları sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava operasyonunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Savaş uçakları PKK’lıların silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefleri de vurdu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:18
  1. pkk
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