  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Korku dolu anlar! Turist 4 metrelik çukura düştü
Yaşam

Korku dolu anlar! Turist 4 metrelik çukura düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antalya’nın tarihi Kaleiçi semtinde yürürken yol kenarındaki inşaat çukuruna düşen kadın turist yaralı olarak ekiplerce kurtarıldı.

Antalya’nın turistik Kaleiçi bölgesinde yaşanan olay, çevrede büyük panik yaşattı. Olay, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın tarihi Kaleiçi semti Barbaros Mahallesi Kandiller Çıkmazı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan ve Rus uyruklu olduğu tahmin edilen 30 yaşlarındaki kadın, yürürken yolun kenarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Çukura düşen kadının yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda itfaiye ekipleri tarafından olduğu yerden kurtarıldı. Kaşık sedyeye alınarak halatla yukarı çekilen kadının sol ayak bileğinin kırıldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde dikkat inşaat alanı yazısı dikkatlerden kaçmadı Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk ölümcül saldırı kayıtlara geçti: Zararsız sanılan dusky köpekbalığı, turisti öldürdü
İlk ölümcül saldırı kayıtlara geçti: Zararsız sanılan dusky köpekbalığı, turisti öldürdü

Dünya

İlk ölümcül saldırı kayıtlara geçti: Zararsız sanılan dusky köpekbalığı, turisti öldürdü

Nemrut’ta korkutan anlar! Turist merdivenden yuvarlandı
Nemrut’ta korkutan anlar! Turist merdivenden yuvarlandı

Yerel

Nemrut’ta korkutan anlar! Turist merdivenden yuvarlandı

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza
4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23