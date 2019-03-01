0553 313 94 23

Korku dolu anlar! Önce patlama oldu, ardından her taraf karardı

Aydın’da akşam saatlerinde özel bir firmaya ait zincir market şubesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın herkesi korkuttu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangında birçok kişi dumandan etkilenirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

01 Mart 2019 Cuma 06:17
Korku dolu anlar! Önce patlama oldu, ardından her taraf karardı

Olay akşam saat 22:15 sıralarında Efeler Işıklı Yolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin açık olduğu sırada markette bulunan elektrik panosu büyük bir gürültü ile patladı. Gürültünün ardından önce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda tüm market duman altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının elektrik yangını olması nedeniyle müdahaleyi yangın söndürme tüpü ile yaptı. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri aşırı duman nedeniyle çalışmalarını oksijen tüpü ile yaptı. Yangın nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 06:17
  1. Aydın
  2. patlama
  3. mahalle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’nin psikolojisi bozuldu!
    1. CHP’nin psikolojisi bozuldu!
    2. Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru!
    3. Ankara polisinden "milyon dolarlık"..
    4. 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu
    5. Merkez Bankası faizi düşürecek mi?..
    6. Başkent’te 3 ayrı trafik kazası: 2’si..
    7. İnternet üzerinden yasa dışı bahis..
    8. Mucize takla atan araçtan burnu bile..
    9. Tren kazalarındaki ihmale "idam" teklifi
    10. Guaido'dan Venezuela petrolünü özel..
    11. ABD'den nükleer teknoloji transferine..
    12. Galata Kulesi yeşerdi!
    13. İtalyanlar Türk ürününe savaş açtı!..
    14. Binlerce çalışana müjde! Tek seferde 2..
    15. Milyonlarca liralık vurgun anı..
    16. Bangladeş "Arakanlı mülteci kabul..
    17. Korku dolu anlar! Önce patlama oldu,..
    18. ’Kemendi’ çökertildi! Çete liderinden..
    19. Gece yarısı korkunç olay
    20. İstanbul'un göbeğinde dehşet anları.....
    21. ABD'nin çağrısına Rusya ve Çin'den veto
    22. Kuyumcuda katliam yapmıştı... Mesleği..
    23. Fatih’te apartman dairesinde yangın..
    24. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
    25. Ankara'da aynı noktada 30 dakika..
    26. Euro-Med, BM'nin İsrail ihlalleriyle..
    27. Mısır'daki tren kazalarındaki ihmale..
    28. "Arakanlı mültecilerin umutları..
    29. Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e..
    30. Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji..
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti