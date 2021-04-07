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Gündem Korku dolu anlar! Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Gündem

Korku dolu anlar! Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'ın paylaştığı son dakika verilerine göre; Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 11.15 kilometre derinliğinde olan deprem, Korkut'un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:33:00 -

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Muş'un Korkut ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.47'de meydana geldi.

Yerin 11.15 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olan deprem, Korkut'un yanı sıra çevre ilçeler ile Bitlis'in Güroymak ilçesinde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü olarak açıkladı.

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