Korku dolu anlar kamerada! Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 16'ıncı gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı.

İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.