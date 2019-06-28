Korku dolu anlar! 23 işçi hastaneye kaldırıldı Samsun'da bulunan bir plastik fabrikasındaki enjeksiyon makinesinden çıkan yoğun dumandan etkilen 23 işçi 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi dumandan zehirlendi. Olay, Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde plastik su ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Tedavi altına alındılar Kalıpların arasındaki plastikten çıkan dumandan fabrikada çalışan 23 kişi zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenen 23 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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