Korkmaz'dan şoke eden yabancı kuralı açıklaması!

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz sezonun ilk maçı, transfer süreci, altyapı ve takım hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı

"Bu kadar yabancı sayısı üzerinde durmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Siz üretmedikten sonra, siz altyapınıza değer vermedikten sonra, oyuncuların eğitimler, hoca ğitimi, saha eğitimi, insani vermedikten sonra yabancıyı konuşmanın anlamı yok. Ben onlarda o yeteneği gördüğüm için, o mücadeleyi gördüğüm için oynatıyorum. Görmesem oynatmam. Gençlerin önünü açabilmemiz için altyapı hocalarına değer vememiz lazım artı oyunculara değer vermemiz lazım.Biz bir başlangıç yaptık Ali Şafak ve babası ile. Onlar gerçekleştiriyor. Bu yapılanmayı yapıyoruz. Bu kolay olmayacak. 2 sene içerisinde buradaki hedefim 5-6 tane ilk 11'de oynayacak altyapı oyuncusu yaratmak." ifadelerini kullandı.