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Körfez’de türbelere bakım çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki türbelerin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

19 Şubat 2019 Salı 08:57
Körfez’de türbelere bakım çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki türbelerin bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Körfez Belediyesi ilçe genelindeki tarihi eserleri restore ederek turizme kazandırırken, türbelerin de bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Karayakuplu Köyü’nde bulunan Mustafa Dede Türbesi ve Sipahiler Köyü’ndeki Kurt Baba Türbesi’nde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sona doğru gelen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları değerlendiren Baran, “Bir yandan tarih koridorumuzu turizme kazandırırken, diğer yandan da büyük değerlerimiz olan türbelerimizin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Karayakuplu Köyü’nde bulunan Mustafa Dede Türbesinde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Aynı şekilde Kurt Baba Türbesi restorasyon çalışmaları da tamamlanmak üzere. Bu bölgemizi mesire alanı olarak düzenleyecek ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:57
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