Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 676'ya, Kuveyt'te 842'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 534'e, Katar'da 235'e yükseldi. ​​​​​​​

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 301 yeni vaka tespit edildiği ve 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 676'ya, vaka sayısının 353 bin 556'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 340 bin 668 olduğu ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın sebebiyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 489 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 829 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 842'ye, vakaların 137 bin 329'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının 128 bin 414'e ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1209 yeni vaka tespit edildi, 680 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534'e, vaka sayısının 151 bin 554'e, hastalığı atlatanların sayısı ise 143 bin 932'ye çıktı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin enfekte olduğu, 226 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 235 olduğu ülkede, vakaların 136 bin 28'e, iyileşenlerin 133 bin 10'a ulaştığı aktarıldı.