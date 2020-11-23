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Aktüel Koreler arası ilişkiler, irtibat ofisinin açılmasıyla yeniden başlayacak
Aktüel

Koreler arası ilişkiler, irtibat ofisinin açılmasıyla yeniden başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:28:09 -
Koreler arası ilişkiler, irtibat ofisinin açılmasıyla yeniden başlayacak

ANKARA (AA) - Güney Kore Birleşme Bakanı Lee In-young, Koreler arası ilişkilerin irtibat ofisinin açılmasıyla başlayacağını açıkladı.

Güney Kore devlet kanalı Kore Yayın Sisteminin (KBS) haberine göre, Birleşme Bakanı Lee, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Koreler arasında kalıcı iletişim hatlarının yeniden yürürlüğe konulmasının huzurlu günlerin başlangıcının işareti olacağını söyledi.

Kuzey Kore'nin haziranda irtibat bürosunu havaya uçurduğunu anımsatan Lee, sorumsuzca yapılan bu hareketin Güney Kore halkının umutları ve barışı sürdürmeye yönelik isteğiyle ters düştüğüne dikkati çekti.

Lee, zorluklarla karşılaşacak olsalar da Koreler arası ilişkilerin, huzur ve refahın olduğu bir geleceğinin olabilmesi için bu adımların tekrar atılması gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin kolay olmayacağını ancak geniş anlamda barış için ortak irtibat bürosunun oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Lee, ilişkilerin söz konusu büronun açılmasıyla başlayacağını kaydetti.

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