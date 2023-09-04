Kore’den gelen bu yöntem sayesinde tekrar 20'li yaşlarınızda gibi görünün! Birçok sayıda yıldız bunu yaptı

Malzemeler

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım yemek kaşığı bal

1 damla lavanta yağı

Elma sirkesi

Uygulanışı

Karbonat ve balı karıştırın ve bir macun haline getirin. Ardından bir damla lavanta yağını ekleyin.

Yüzünüze sıcak bir havlu koyarak 1 dakika bekletin, gözeneklerinizi açın ve sonrasında hazırladığınız macunla nazikçe yüzünüzü ovun. 3 – 5 dakika boyunca ovun ve tüm ölü deri cildinizden çıksın.

İşlem tamamlandığında ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzün kırmızılığı sizi korkutmasın, birkaç dakika içinde bu kırmızılık yok olacaktır. Haftada iki defa uygulamanız yeteridir.

Kullandığımız malzemeler yüzümüzün pH seviyesini yükseltecektir bu sebeple en son elma sirkesi ile yüzümüzü silerek pH seviyesini dengeleyebilir ve daha sağlıklı sonuçlar elde ederiz.

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Bu tarif neden bu kadar faydalı?

Bal doğal bir anti bakteriyeldir ve bu sayede cildinizdeki bakterileri temizler.

Karbonat ise pütürlü yapısı sayesinde cildinizi ölü deriden arındırmaya yardımcı olur .

Eğer çok hassas bir cildiniz varsa dikkatli olun ve mutlaka kullanmadan önce malzemelerden cildinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Eğer alerjik reaksiyon almazsanız rahatlıkla uygulayabilirsiniz.