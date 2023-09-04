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Kadın - Aile Kore’den gelen bu yöntem sayesinde tekrar 20'li yaşlarınızda gibi görünün! Birçok sayıda yıldız bunu yaptı
Kadın - Aile

Kore’den gelen bu yöntem sayesinde tekrar 20'li yaşlarınızda gibi görünün! Birçok sayıda yıldız bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 23:32:00 - 2023-09-04 23:37:18
Kore’den gelen bu yöntem sayesinde tekrar 20'li yaşlarınızda gibi görünün! Birçok sayıda yıldız bunu yaptı

Hepimiz bir şekilde daha genç görünmek isteriz. Zamanın yıpratıcı etkilerinden kaçmak her zaman kolay olmasa da bir şekilde alt etmek mümkün olabilir. Hem de sadece doğal yöntemler kullanarak. Merak etmeyin ne bıçak altına yatmanıza ne de bir sürü işleme gerek var. Koreli kadınların uzun yıllardır kullandığı bu yöntem sayesinde kolayca tekrar 20li yaşlarınızın başında gibi görünmeniz mümkün.

Malzemeler

1 yemek kaşığı karbonat
Yarım yemek kaşığı bal
1 damla lavanta yağı
Elma sirkesi
Uygulanışı

Karbonat ve balı karıştırın ve bir macun haline getirin. Ardından bir damla lavanta yağını ekleyin.

Yüzünüze sıcak bir havlu koyarak 1 dakika bekletin, gözeneklerinizi açın ve sonrasında hazırladığınız macunla nazikçe yüzünüzü ovun. 3 – 5 dakika boyunca ovun ve tüm ölü deri cildinizden çıksın.
İşlem tamamlandığında ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Yüzünüzün kırmızılığı sizi korkutmasın, birkaç dakika içinde bu kırmızılık yok olacaktır. Haftada iki defa uygulamanız yeteridir.

Kullandığımız malzemeler yüzümüzün pH seviyesini yükseltecektir bu sebeple en son elma sirkesi ile yüzümüzü silerek pH seviyesini dengeleyebilir ve daha sağlıklı sonuçlar elde ederiz.
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Bu tarif neden bu kadar faydalı?
Bal doğal bir anti bakteriyeldir ve bu sayede cildinizdeki bakterileri temizler.

Karbonat ise pütürlü yapısı sayesinde cildinizi ölü deriden arındırmaya yardımcı olur .

Eğer çok hassas bir cildiniz varsa dikkatli olun ve mutlaka kullanmadan önce malzemelerden cildinize sürün ve 5 dakika bekleyin. Eğer alerjik reaksiyon almazsanız rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

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