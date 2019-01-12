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Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını, bunun için 28 Şubat’a kadar vergi dairelerine başvurmanın yeterli olacağını bildirdi. 

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır” ifadesini kullandı.

Albayrak’ın açıklamasında, iade sürecinin detaylarına ilişkin infografik de yer aldı.

Buna göre, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin çıkarılan kanun gereğince ceza verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tahsil edilen idari para cezalarının iadesi yapılacak. 

Başvurular, en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesiyle 28 Şubat’a kadar gerçekleştirilebilecek. İadeler, 29 Mart’a kadar tamamlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:14
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. köprü geçiş ihlalleri
  3. idari cezalar
  4. 28 Şubat
  5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  6. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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