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Köprü cezası iade başvurusu, köprü cezası iade dilekçe örneği

Köprü cezası iade başvurularında son gün ne zaman? Köprü cezası iade ödemeleri ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık." demişti. 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara verilen para cezalarına ilişkin para iade başvuruları 28 Şubat’ta sona eriyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
Köprü cezası iade başvurusu, köprü cezası iade dilekçe örneği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık." demişti. 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara verilen para cezalarına ilişkin para iade başvuruları 28 Şubat’ta sona eriyor. 

İstanbul'da bulunan köprülerden geçen ve aks aralığı 3.20 metrenin üzerinde olan araçlara kesilen cezalara ilişkin iade için son gün bugün. Başvuru yaparak ödenmiş olan cezalar geri alınabilir. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Cezaları tahsil edilenlerin iade başvuruları için ise bugün son gün. Başvuru dilekçesi, vergi dairesinden temin edilebilecek. Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan araçlarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) geçenlere idari para cezası uygulanmayacak.

Ödemelerin iadesi için dilekçe yazılacak

Başvuru dilekçeleri; vergi dairesine, bankalara veya PTT’ye yapılmış ödemeler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine hitaben yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sanal POS’u üzerinden veya KGM posta çeki hesabına yapılmış ödemeler için dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi’ne hitaben hazırlanacak. Vatandaşın parası, 29 Mart 2019 tarihine kadar iade edilecek.

Köprü cezası iade dilekçe örneği

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
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