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Köpeklerden kaçarken çamura saplandı! 1 gün sonra kurtarıldı

Afyonkarahisar'da kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken dereye düşüp çamura saplanan üniversite öğrencisi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
Köpeklerden kaçarken çamura saplandı! 1 gün sonra kurtarıldı

Afyonkarahisar'da kendisini kovalayan köpeklerden kaçmak isterken dere yatağına düşüp, çamura saplanan ve geceyi bataklık alanda geçirmek zorunda kalan üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarı, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Sarı (21), Erenler Mahallesi'ndeki 'Sinekli Kanal' olarak bilinen dere kenarında yürüyüşe çıktı. Bu sırada sokak köpekleri Sarı'yı kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçmak isteyen Sarı dengesini kaybedip, dere yatağına düştü ve çamura saplandı. Gece boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Sarı, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Geceyi bataklıkta geçirmek zorunda kalan Sarı, havanın aydınlanmasıyla birlikte yardım çığlıkları atmaya başladı. Sarı'nın çığlıklarını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, Halil İbrahim Sarı'yı saplandığı çamurlu alandan insan zinciri yaparak çıkardı.

Ekipler üzerlerindeki montları çıkartarak, hipotermiye girmemesi için Sarı'ya giydirdi. Sarı, çamur alana giremeyen ambulansa kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:38
  1. Afyonkarahisar
  2. Köpeklerden kaçarken çamura saplandı
  3. Halil İbrahim Sarı
  4. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Köpek sever köpekler köpekler insanlara saldırınca ses çıkarmıyorlar biri eline sopa alsınyaralı ayılar gibi saldırıya geciyorlar

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