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Köpeğe işkencenin sonu kötü bitti! Dakikalarca sakinleştiremediler..

Arkadaşının elinde tasma ile bağlı olan köpeğe kırbaçla vuran bir genç, köpeğe yönelik eylemini yaptığına yapacağına pişman oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 20:51:00 - 2022-12-06 20:56:49

Sosyal medyada iki gencin köpeğe şiddet uygularken kaydettiği videosu günün en çok izlenenleri arasına girdi.

Gençlerden birisinin elinde tasma ile duran köpeğe diğer genç kırbaçla vurdu.

Köpek bir anda kendisine vuran gence saldırdı.

Köpek uzun süre sakinleşmeyerek, kendisine kırbaçla işkence etmek isteyen genci çeşitli yerlerinden ısırdı.

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Yorumlar

Sekikaşı lı

Bir köpek tarafından cezalandırılmak bazen yerinde bir davranış.
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