Koordinatör: Cihat Yaycı Paşa! Mavi Vatan'ı savunacak uzmanlar yetiştirilecek
İstanbul Topkapı Üniversitesi, Cihat Yaycı Paşa'nın koordinatörlüğünde "Deniz Siyaseti ve Stratejileri" eğitim programına başlıyor.
İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin yüksek lisans programında, "Deniz Siyaseti ve Stratejileri" eğitimi verilecek.
Eğitimin koordinatörlüğünü Cihat Yaycı Paşa'nın üstlendiği öğrenildi.
Yeni eğitim-öğretim yılında başlatılacak programda, şu konuların yer alacağı belirtildi:
- Uluslararası Hukuk
- Uluslararası Deniz Kamu Hukuku,
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Küresel Siyaset ve Denizler,
- Deniz Güvenliği,
- Türk Dış Politikası,
-Mavi Vatan Doktrini