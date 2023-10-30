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Gündem Koordinatları daha önce paylaşılmış! Türkiye'den İsrail'in 'kasıtlı' son saldırısına tepki
Gündem

Koordinatları daha önce paylaşılmış! Türkiye'den İsrail'in 'kasıtlı' son saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2023-10-30 23:23:00 -
Koordinatları daha önce paylaşılmış! Türkiye'den İsrail'in 'kasıtlı' son saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz.

Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

HEM KUKLACI ABD/INGILTERE VD SAPKIN SIYONIST-HACLI SOYKIRIMCI ISTILACI EMPERYSLISTLER, HEM DE SAPKIN SIYONIST SOYKIRIMCI KUKLA ISRAIL SADECE GÜCTEN ANLAR...

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