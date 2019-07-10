“Kooperatifçilik bir seçenek değil mecburiyet”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, günümüzde Türk tarımında karşılaşılan sorunların kooperatifçilik sistemiyle aşılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Konuk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

Makas açıklığının daraltılması

”Kooperatifçilik sektörün işletme ölçeğinden kaynaklı sorunlarının aşılmasının başkaca pratik bir yolu olmaması başta olmak üzere planlı üretim, sektörde yenilenme (teknolojik yenilenme, sermaye biriktirme, toprak analizi vb.) ihtiyacının karşılanabilmesi, ürün üzerinden oluşan katma değerin hakça bölüşülebilmesi, tarla ve market makas açıklığının daraltılabilmesi gibi daha da uzatılabilecek ülkemize has meselelerin çözülebilmesi için bir seçenek değil mecburiyet. Tarımsal üretim aslında bedensel efor gerektiren kısmı hariç basit bir iş. İşin zor kısmı, basit işi karmaşık hale getiren süreç üretim planlaması, finansman, pazarlama ve ürün üzerinden oluşan katma değerin bölüşümü ile ilgili hususlar. ”

‘Yeterince etkin değiller’

İstatistiklere bakınca kooperatif ve üye sayısında Türkiye’nin çarpıcı rakamlara sahip olduğunu vurgulayan Konuk, buna karşın pazarlamada, girdi temelinde, sanayileşmede ve markalaşmada kooperatiflerin aynı şekilde etkin olamadıklarının altını çizdi.