Kooperatif kuruluşları arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

59 BİN ŞİRKET VE KOOPERATİF İŞ BAŞI YAPTI

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 19,92, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,41 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 25,68 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,04, kooperatif sayısı yüzde 16,19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,55 azaldı. Geride kalan 8 ayda toplam 59 bin 244 şirket ve kooperatif iş başı yaptı. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 996’sı ticaret, 683’ü inşaat ve 682’si imalat sektöründe yer aldı.