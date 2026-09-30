Kooperatif başkanı Yomra'da Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı: 'İyi ki öğrenmişim'

Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir restoranda 20 Eylül'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan M.M., nefes alamayınca fenalaştı. Aynı mekânda bulunan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Fenalaşan M.M., çevresindekilerden yardım istedi. Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce müşterilerin müdahale etmeye çalıştığı, bir süre sonra ise Yıldırım'ın uyguladığı manevrayla M.M.'nin yeniden rahat nefes aldığı görüldü.

Manevrayı kızının boğazına kaçan elma parçasından sonra öğrendi

O gün ailesiyle kahvaltıya gittiğini anlatan Yıldırım, eşinin arka tarafta bir ses ve karışıklık olduğunu söylemesi üzerine o yöne ilerlediğini aktardı. Kendisinden önce 2 kişinin devreye girdiğini belirten Yıldırım, "2 kişi müdahale etti ama sanırım panikle yanlış bir müdahale oldu. Gidip ben yardımcı oldum" dedi.

Yıldırım, kızı küçükken boğazına elma parçası kaçtığında panikleyip parçayı çıkardıklarını anlattı. Sonrasında bir doktor arkadaşını aradığını belirten Yıldırım, "tekrar başımıza gelebilir diye Heimlich manevrasını öğrenmek istediğimi söyledim" dedi. Doktor arkadaşının, doğru müdahale yapıldığında nefes borusuna kaçan parçanın çıkmama ihtimalinin "milyonda bir" olduğunu söylediğini aktaran Yıldırım, "Bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Herkesin başına gelebilir'

Heimlich manevrasının herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Herkesin başına gelebilir. Her yerden öğrenilebilir, eğitimi alınabilir. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. İyi ki öğrenmişim" dedi. Manevranın uygulanışına da değinen Yıldırım, mide üzerinden yukarıya doğru bastırılması gerektiğini, kişi kendini kastığında ise bunu yapmanın zorlaşabildiğini anlattı.

Yıldırım, kurtardığı kişiyle görüşmeyi sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Abimizle de iletişime geçtim. Gün aşırı arayıp teşekkür ediyor. Yalnız kaldığında başına böyle bir şey geldiğinde neler yapması gerektiğini de kendisine ilettim."