Konyaspor'un talip olduğu Paolo Hurtado'dan kötü haber!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Atiker Konyaspor'un Vitoria Guimaraes'de forma giyen Paolo Hurtado'ya kanca attı. Öte yandan Perulu oyuncuya ABD MLS ekiplerinden Seattle Sounders'da talip oldu. Paolo Hurtado'nun Seattle teknik direktörü ve yöneticisi ile görüşme halinde olan fotoğrafın paylaşılması oyuncunun ABD ekibine imza atmasının an meselesi olarak yorumlandı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR