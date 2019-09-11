Konyasporlu Bajic dünya evine girdi Konyasporlu futbolcu Riad Bajic dünya evine girdi.

Konyasporlu futbolcu Riad Bajic dünya evine girdi.

Boşnak futbolcu Riad Bajic milli maç için gittiği ülkesi Bosna Hersek’te Sanita Copra ile hayatını birleştirdi.

Sarajevo’da milli maç öncesi gerçekleşen törende Riad Bajic’in nikah şahitliğini Başakşehir Futbol Kulübü oyuncusu Edin Visca yaptı. Nikah aile arasında gerçekleşirken düğün töreninin ise 2020 yılının yaz aylarında yapılacağı öğrenildi.

Konyaspor Kulübü de Riad-Sanita Bajic çiftine ömür boyu mutluluk, sağlık ve huzur diledi.

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