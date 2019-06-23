Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası
Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Konyaspor, Makendoya'da top koşturan Ljupco Doriev'i yakın takibe aldı.23 Haziran 2019 Pazar 00:43
23 yaşında ve 1.86 boyundaki yıldız futbolcu, geçen sezon Akademi Pandev takımında çıktığı 30 lig maçında tam 16 gol attı.
Esas bölgesi sol kanat olan Doriev, sağda ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Süper Lig’den pek çok talibi olan Doriev’in transferinde Konyaspor bir adım önde gözüküyor.
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