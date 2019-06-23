Konyaspor'dan Ljupco Doriev bombası Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren Konyaspor, Makendoya'da top koşturan Ljupco Doriev'i yakın takibe aldı.

23 yaşında ve 1.86 boyundaki yıldız futbolcu, geçen sezon Akademi Pandev takımında çıktığı 30 lig maçında tam 16 gol attı. Esas bölgesi sol kanat olan Doriev, sağda ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Süper Lig’den pek çok talibi olan Doriev’in transferinde Konyaspor bir adım önde gözüküyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.