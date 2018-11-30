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Konyaspor'dan 'Kocaman' galibiyet

Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

30 Kasım 2018 Cuma 22:28
Konyaspor'dan 'Kocaman' galibiyet

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, 2. yarıda bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Buyuksehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'u galibiyeti getiren goller, 52. dakikada penaltıdan Jahovic ile 67. dakikada Jonsson'dan geldi. Öte yandan Alanyaspor'da Merih Demiral, karşılaşmanın 61. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalmaya hazırlanan Jahovic'i düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

'Kocaman' galibiyet

Bu sonucun ardından Konyaspor, taraftarının önünde ilk maçına çıkan Aykut Kocaman ile ilk galibiyetini alırken, 2 maçta 4 puan almış oldu ve toplamda 21 puana yükseldi. Sergen Yalçın ile geçen hafta Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek 5 maçlık puan hasretini noktalayan Alanyaspor ise 15 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:28
  1. Kayseri
  2. Alanyaspor
  3. Konyaspor
  4. Süper Lig

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