0553 313 94 23

Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi

- Yeşil-beyazlıların yeni sezonda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin satışına bugün başlandı- Sıcak havaya rağmen gişeler önünde uzun kuyruklar oluştuğu, internet üzerinden ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satıldığı duyuruldu

25 Haziran 2019 Salı 14:49
Konyaspor'da kombine biletlere yoğun ilgi


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un, 2019-2020 sezonunda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler bugün satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da yeni sezon kombine kartlarının satışına bugün saat 11.00'de başlandığı belirtildi.

Taraftarların stadyum gişelerinden ve internet üzerinden satışlara yoğun ilgi gösterdiği kaydedilen açıklamada, "Kombinelerin satışa çıkmasıyla birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, sıcak havaya rağmen gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İnternet üzerinden de satışlara ilgi gösteren Konyasporlular, ilk 45 dakika içinde 4 bin 326 kombine kart satın aldı." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon için kombine kartlar, 100 ile bin 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Öte yandan, passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca geçerli olabilmesi için kart vizesinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği vurgulandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:49
  1. bilet
  2. Futbol
  3. kombine
  4. Konya Büyükşehir Belediye Stadı
  5. Konyaspor
  6. satış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi edilebilir”
    1. “Cinsel isteksizlik sorunu tedavi..
    2. Üniversiteli gençler Bilim Merkezi..
    3. Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu
    4. Viranşehir’de korkunç kaza
    5. Tuşba Kaymakamlığından yılsonu sergisi
    6. Medipol Başakşehir, Gulbrandsen'i..
    7. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    8. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    9. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    10. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    11. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    12. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    13. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    14. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    15. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    16. Haşim Kılıç’ın acı günü
    17. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    18. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    19. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    20. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    21. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    22. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    23. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    24. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    25. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    26. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    27. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    28. Çanakkale'de makilik alanda yangın
    29. Akılları durduran olay! Evlerinin..
    30. "Filistin davası, satılacak bir mal..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı