Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları



KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, iki grupta oynanan 7'ye 4 oyun, tempolu koşu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, izinli olan Marko Jevtovic ile Paolo Hurtado idmana katılmazken, tedavi süreci devam eden Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.



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