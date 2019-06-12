0553 313 94 23

Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:26
Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 482 bin lira olarak açıklandı.


Selçuklu Kongre Merkezindeki Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak gerçekleşti.


Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi.


Tek listenin yer aldığı genel kurulda açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.



“En az borcu olan kulüplerden biriyiz”


Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı konuşmada, Türkiye’de en az borcu bulunan kulüplerden biri olduklarını söyledi. Göreve geldikleri andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Kulluk, “Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yapmadık. Bütün aldığımız her şey kayıt altındadır. İsteyen bütün delegeler gelip kulüpte yapılan harcamaları inceleyebilir. Şu an Türkiye’de en az borcu olan kulüplerden biri Konyaspor’dur, inanın. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray’ın borcuna bakın yine bizim borcumuz çevrilebilir durumda. Bizim tek yürek olup sponsorla reklamla gelirlerimizi artırmamız lazım. Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş onlarda çıkmak istiyor. Bu diğer 18 kulüp içinde geçerli” diye konuştu.



Konyaspor’da yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;


"Hilmi Kulluk, Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Zahir Renklibay, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Mehmet Güven Öten, Fuat Kunduracı, Abdülkerim Selek, Ali Kemal Işıkçeviren."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 20:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı
    1. Sarıgöl’de traktör devrildi: 1 ölü,1..
    2. New York'ta ailelerinden koparılan..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    4. "Geleceğin Mühendisleri Tasarımlarını..
    5. Kuvvetli sağanak Tekirdağ’da etkili..
    6. Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da..
    7. Sudan'da darbe girişiminin..
    8. Kuşadası'nda 54 düzensiz göçmen..
    9. Adana Valiliği saldırısına ilişkin..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Balıkesir'de toprak kayması
    12. Yıldırım düştü, 8 büyükbaş hayvan..
    13. Tartıştığı eşini öldürüp baldızını..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen..
    15. Hastaneden organ bağışı bilgilendirmesi
    16. Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven..
    17. Yangın itfaiye vatandaş el birliği ile..
    18. Adana Valiliğine saldıran teröristlere..
    19. Dışişleri Bakanlığı Kamerun’daki terör..
    20. Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a..
    21. Telefon gaspına 5 yıl hapis
    22. Adana Valiliğine 2016'da yapılan..
    23. GÜNCELLEME - Hırsızlık şüphelileri..
    24. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    25. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    26. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    27. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    28. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    29. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    30. Ordu'daki dolu yağışı
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş