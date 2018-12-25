Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Net bir penaltımız atlandı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor deplasmanı sonrası takımların 2'şer puan kaybettikleri bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Kocaman, "Maçı tek cümleyle anlatmak gerekirse galibiyete daha fazla ihtiyacı olan Akhisar'ın oyunun sonlarında kazanmak için hamlelerle avantajlı olduğu bir karşılaşmaydı. İyi başladık, öne geçecek pozisyonlar da bulduk. Sonraki bölümlerde daha çok ihtiyacı olan takım daha iyi oynadı. Sonuçta iki takım için de 2'şer puan kayıp var. Son anlarda net bir penaltımız da atlandı" şeklinde konuştu.