Konyaspor sağlık kontrolünden geçti Konyaspor’da teknik heyet ve futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Konyaspor’da teknik heyet ve futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Konyaspor’da 2019-2020 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde tam kan alma ve EKG çekimleri yapılan futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü akciğer filmi, ortopedi ve kardiyoloji muayeneleri olarak devam etti.

Ayrıca hastane müdürü Fulya Erdemil ve müdür yardımcısı Hasan Kişi, Konyasporlu futbolcularla toplu fotoğraf çektirdi.

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