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Konyaspor o oyuncuya talip oldu! Fenerbahçe'de forma giyen...

Transfer çalışmalarını hız vermeden devam eden Atiker Konyaspor geçtiğimzi günlerde nabız yokladığıAatif Chahechouhe için tekrardan harekete geçti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:46
Konyaspor o oyuncuya talip oldu! Fenerbahçe'de forma giyen...

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın prensi durumunda olan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe için Fenerbahçe'nin kapısı bir kez daha çalındı.

32 yaşındaki futbolcu için daha önce yaptığı teklifi iyileştiren İç Anadolu ekibi, Sarı-Lacivertliler'den de söz aldı.

Kanarya, bu bölgeye transfer yaptığı takdirde tecrübeli kanat oyuncusunun gitmesine izin verecek.

Öte yandan Konyaspor, ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlara tepki göstermek amacıyla Antalyaspor maçında formalarının sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkmak için TFF'ye başvuruda bulundu.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:46
  1. Antalya
  2. Atiker Konyaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Konyaspor
  5. Aatif Chahechouhe

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