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Konyaspor, Ankaragücü'ne geçit vermedi

MKE Ankaragücü'nü kendi evinde konuk eden Atiker Konyaspor, rakibini 2-0 mağlup etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:27
Konyaspor, Ankaragücü'ne geçit vermedi

Süper Ligin 12. haftasında Atiker Konyaspor - MKE Ankaragücü karşılaştı. Ligde oynadığı son beş maçtan galibiyet çıkartamayan ev sahibi ekip, başkent ekibini 2-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Ligdeki son 2 maçından 3-1'lik galibiyetlerle ayrılan MKE Ankaragücü'nün serisi ise Konya'da sona erdi.

İlk yarı golsüz bitti

6. dakikada topla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Jahovic'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü. 15. dakikada Volkan Fındıklı'nın orta alandan uzun pasında, Jahovic'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı. 25. dakikada Bifouma'nın ceza sahası içine ortasında, topa yükselen Putsila'nın vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.45+1. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında, Milosevic'in ceza sahası içerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fofana skoru belirledi

Atiker Konyaspor, Ricardo Faty'nin 55. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Fofana, 76. dakikada Atiker Konyaspor'u rahatlatan golü Ankaragücü ağlarına attı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Atiker Konyaspor, beş maç sorna sahadan galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.

5 maç sonra üç puanla tanışan Atiker Konyaspor puanını 17'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 19 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:27
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Konyaspor
  4. Ankaragücü
  5. Fofana

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