Konyaspor Ankaragücü'ne acımadı
Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0'la geçti.10 Kasım 2018 Cumartesi 16:24
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Son haftaların formda takımı Ankaragücü Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor 5 hafta sonra kazanmış oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Faty kendi kalesine atarken üç puanı getiren isim Fofana oldu.
Konyaspor, bu sonuçla hem Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisine son verdi hem de ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. Konya, puanını 17'ye yükseltirken Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.
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