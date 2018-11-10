Konyaspor Ankaragücü'ne acımadı

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Son haftaların formda takımı Ankaragücü Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor 5 hafta sonra kazanmış oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Faty kendi kalesine atarken üç puanı getiren isim Fofana oldu.

Konyaspor, bu sonuçla hem Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisine son verdi hem de ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. Konya, puanını 17'ye yükseltirken Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.