THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Konyaspor Ankaragücü'ne acımadı

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-0'la geçti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:24
Konyaspor Ankaragücü'ne acımadı

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Son haftaların formda takımı Ankaragücü Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup oldu. 

Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor 5 hafta sonra kazanmış oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Faty kendi kalesine atarken üç puanı getiren isim Fofana oldu.

Konyaspor, bu sonuçla hem Ankaragücü'nün 3 maçlık galibiyet serisine son verdi hem de ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. Konya, puanını 17'ye yükseltirken Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:24
  1. Konya
  2. Ankara
  3. konyaspor
  4. ankaragücü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor, Ankaragücü'ne geçit vermedi
    1. Konyaspor, Ankaragücü'ne geçit vermedi
    2. Ankara'da 'Vale' operasyonu: 5 kişi..
    3. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde..
    4. Soma'da korkunç kaza, ölü ve yaralılar..
    5. Konyaspor Ankaragücü'ne acımadı
    6. Erzurum galip geldi, Fener küme düşme..
    7. Elektrikli ısıtıcı yaşlı kadının sonu..
    8. "Şifo" fırtınasını arkasına alan..
    9. Süper Lig takımına haciz şoku!
    10. RTÜK yine geçiştirdi! Küstah tehdite..
    11. BM'den Yemen için acil çağrı
    12. Macron, Trump'ın 'çok aşağılayıcı'..
    13. Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlamaya..
    14. Annesinin mezarından çıkanı görünce..
    15. Apple'dan resmi açıklama: iPhone X'lar..
    16. Hamileler bulantıya karşı ne yapmalı?
    17. Bilirkişi raporu ortaya çıktı: UBER..
    18. Yunanistan'a gitmek isteyen isteyen 17..
    19. Afganistan'da karakola saldırı! 3..
    20. İnanılır gibi değil! Parazitler kalbe..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti