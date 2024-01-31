Konyalıların TOGG'a hala yoğun ilgisi devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de TOGG'a sahip olan ilk kurumlar arasında yer aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların TOGG'a çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Başkan Altay, "Bildiğiniz üzere ülkemizin yerli ve milli otomobili TOGG, 2023 yılında seri üretime başlayarak caddeleri ve sokakları süsledi" dedi. "Bizler de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Anadolu Kırmızısı TOGG aracımızı belediyemizin envanterine dahil ettik" diyen Altay, daha sonra şunları söyledi: "Gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Hala da aynı ilgiyi görmeye devam ediyoruz. Buradan anlaşıldığı gibi milletimiz yerli ve milli olan her vizyon projeye büyük ilgi gösteriyor. Sahip çıkıyor.

İnşallah TOGG gibi; İHA ve SİHA’larımız, TCG Anadolu’muz, ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağımız, Kızılelmamız, İMECE uydumuz, Hürjet’imiz, Altay Tankımız, Atak Helikopterimiz gibi nice milli eserlerle ülkemiz kalkınma serüvenini sürdürmeye devam edecek."