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Ekonomi Konya'dan Ankara'ya giden 4 emekli yolda hazine buldu
Ekonomi

Konya'dan Ankara'ya giden 4 emekli yolda hazine buldu

Yeniakit Publisher
2023-05-06 23:22:00 -
Konya'dan Ankara'ya giden 4 emekli yolda hazine buldu

Konya’dan Ankara Polatlı’ya giden 4 emekli yolda servet değerinde olan bir mantar çeşidinden buldu.

Konya’dan Ankara Polatlı’ya giden 4 emekli toplam 200 kilogram “Domalan Mantarı” topladı.

Bahar yağmurlarının arından sonra çıkan, bazı yörelerde "keme” olarak adlandırılan ve yüksek fiyatlarda alıcı bulan domalan mantarı, yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

İlçelerde farklı mevkilerdeki arazilerde çıkan domalan mantarları, demir çubuklar ve sopalarla, toprak altında define arar gibi aranıyor.

Kilogram fiyatı et kadar pahalı

Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarı, kilogram fiyatının etten daha yüksek olmasıyla da dikkat çekiyor. Domalan Mantarı'nın kilogram fiyatı ortalama 300-400 lira arasında satılıyor.

Konya'dan Ankara'ya gittiler

Bahar mevsimiyle birlikte Konya'dan Ankara Polatlı'ya giden 4 emekli altın arar gibi "domalan” adı verilen mantarı toplamak için yola çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Servet değerinde topladılar

Protein ve lif kaynağı olarak da bilinen domalan mantarından tam 40 kilogram toplayan ekip, Toplamda 200 kilogram "domalan” mantarı topladı.

Kaynak: Yeni Konya

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