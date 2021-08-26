Konya’dan 70 ülkeye tuz ihracatı

Firmanın genel müdürü Ömer Çetiner, 16 kilometrekare kontrollü havuzlara alınan suyu buharlaştırarak her sene 1 ila 1.5 milyon ton tuz hasat ettiklerini belirtti. 2021’de 1.1 milyon ton hammadde imalatı yapmayı hedeflediklerini bildiren Çetiner, “Üretimimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. Fabrikamızda katma değerini arttırdığımız yüksek kaliteli mamul maddeyi dünyanın dört bir yanına yolluyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef büyük

İhracata 2009-2010 döneminde start verdiklerini hatırlatan Çetiner, şöyle dedi: “Dış satışa Romanya’ya bir paletle başladık. 2020 sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Bu sene pandeminin etkisiyle bir miktar düşse bile 2022’de tekrar toparlayıp hedefimiz olan 250 bin tona erişeceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle salgının etkisinde geçti. Dünya çapında yaşanan kriz herkesi gibi bizi de etkiledi. Ona rağmen satış miktarlarımızda çok büyük düşüşler yaşanmadı. Yaşadığımız düşüşü de 2022’de telafi ebileceğimizi düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ABD geliyor. Rusya, Avrupa Birliği, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine de gönderiyoruz.”

Kırılma meydana geldi

Tuz ihracatında gerilemenin nedenlerinden birini de tedarik zincirinin kırılmasına bağlayan Çetiner, şunları ifade etti: “Maalesef bu kırılma sonucunda dünyada navlun, gemi ve konteyner fiyatları yüzde 300- 400 oranlarına kadar çıktı. Böyle olunca nispeten ekonomik değeri daha düşük olan tuz gibi ürün çok ciddi etkilendi. Öyle ki navlun fiyatı taşınan ürün fiyatını aştı. İhracatta geçen yıldan bu yıla küçük bir düşüş yaşadık. Hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde az da olsa bir düşüşle bu seneyi de kapatacağımızı tahmin ediyoruz.”