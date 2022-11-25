Konya'daki köpek katliamıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, tüm Türkiye'nin vicdanını yaraladı.

İki kişi tutuklandı

Olayın ardından şube müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılıp görevden uzaklaştırılırken iki kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da barınaktaki hayvanların telef edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bütün canlıların aynı evrenin parçası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya'daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."