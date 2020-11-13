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Aktüel Konya'daki kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'daki kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:36:40 -
Konya'daki kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 7 gün önce otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan kamyonet sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi gören Orhan Gürler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beyşehir-Akseki kara yolunda 6 Kasım'da, İdris Altok idaresindeki 42 B 2639 plakalı otomobil, Karaburun plajı yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Orhan Gürler'in kullandığı 42 CJK 61 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Durmuş, Mümin Özdil, Rüstem Kaya ve Harun Dinvar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Durumları ağır olan sürücüler ile Harun Dinvar, Konya'ya sevk edilmişti.

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