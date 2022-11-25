Konya'daki iki zalim cezaevine gönderildi!
Konya'daki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde kürekle köpeğe yapılan işkence kamuoyunda infiale sebep olurken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeği zalimce katletmesi, kamuoyunda infiale sebep oldu.
Şüpheliler hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklanan şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.’yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi.
Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.