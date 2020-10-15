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Aktüel Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye
Aktüel

Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye

Eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada tutuklu iki sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:52:04 -
Konya'daki belediye başkanı cinayeti davasında tahliye

KONYA (AA) - Konya'da, eski Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç, tutuksuz sanıklar Osman K, İrfan K, Necmi Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma salonuna, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) önlemleri gerekçesiyle basın mensubu alınmadı.

Tanıkların dinlenmesiyle devam edilen duruşmanın sonunda, mahkeme heyeti, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan Abdullah Koç'un tahliyesine hükmetti.

Katil zanlısı olduğu ileri sürülen Abdurrahman Koç'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karara sinirlenen maktul İhsan Öztoklu'nun annesinin sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

- Olay

Konya'da, 25 Mayıs 2019'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Doğanhisar belediye başkan adayı Abdullah Koç ile Osman K. gözaltına alınmıştı.

Abdurrahman Koç hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", Abdullah Koç ve Osman K. hakkında "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", İrfan K. hakkında, "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", Necmi Y. hakkında ise "Suç işlemeye alenen teşvik etme" suçlamalarından dava açılmıştı.

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