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Gündem Konya’da yolcu minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Gündem

Konya’da yolcu minibüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Konya’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 19:00:00 -

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 42 CFL 62 plakalı otomobil ile M.Ö.’nün kullandığı 42 M 8232 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs park levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile minibüsün kavşakta çarpışması, her iki aracın çarpışmanın etkisiyle savrulması, minibüsün park levhasına çarparak durması ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru gitmesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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