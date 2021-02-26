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Yaşam Konya'da yasa dışı bahis operasyonu! 'Polis beni alamaz' dedi baskın yedi
Yaşam

Konya'da yasa dışı bahis operasyonu! 'Polis beni alamaz' dedi baskın yedi

Konya'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden birinin canlı yayında 'Polis beni alamaz' dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 20:06:00 - 2021-02-26 20:25:12
Konya'da yasa dışı bahis operasyonu! 'Polis beni alamaz' dedi baskın yedi

Konya'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, 'Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği öğrenildi.

Yasa dışı bahise operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı.

 

'Polis beni alamaz' dedi baskın yedi

Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Polisin ise operasyon sırasında "Bak gelemezsiniz dedin. Geldik'' dediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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