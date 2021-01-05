Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verildi.
Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları, uyuşturucu kullanıcıları ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 240 sentetik ecza hap, 21 uyuşturucu hap, 4,86 gram esrar, 7,27 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.