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Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:34:41 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, zanlıların ikametlerinde yaptıkları aramada, 123 gram sentetik kannabionid, 28 sentetik ecza hap, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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