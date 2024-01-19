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Yerel Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yerel

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 07:17:00 -
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda, 1 kilo 12 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu satışından elde edilen 27 bin 100 lira para ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği ve Narkoalan ekipleri, ilçede birçok adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen baskınlarda, 1 kilo 12 gram bonzai maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 27 bin 100 lira nakit para, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili R.İ., Y.T., T.Ç. ve C.B. gözaltına alındı.

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