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Aktüel Konya'da uygulama noktasında durdurulan araçta 18 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Konya'da uygulama noktasında durdurulan araçta 18 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:14:01 -
Konya'da uygulama noktasında durdurulan araçta 18 kilogram esrar ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 18 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ereğli yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, sebze çuvalları içerisine gizlenmiş 18 kilo 380 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheliye, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.

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