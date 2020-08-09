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Aktüel

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:19:49 -
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 V 5967 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Serkan ve Fatma Çınar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serkan Çınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren Çınar'ın Beyşehir Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.


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