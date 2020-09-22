Konya'da tefecilik operasyonunda 13 zanlı yakalandı
KONYA (AA) - Konya'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 ayrı olayda 41 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle "örgütlü tefecilik" yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüpheliyi ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.